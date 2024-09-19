Шторм "Борис" в Італії: двоє зниклих безвісти, понад тисяча евакуйованих

У регіоні Емілья-Романья на півночі Італії, де з ночі четверга, 19 вересня, триває негода через прихід шторму "Борис", продовжуються пошуки двох зниклих безвісти людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AGI.

Через розлив річок в Емільї-Романьї під водою опинились кілька міст, насамперед у районі Равенна. За попередніми підрахунками, без даху над головою вже понад тисячу людей, яких довелось евакуювати.

Префект Равенни Кастрезе Де Роза заявив, що двоє людей зникли безвісти в селі Траверсара-ді-Баньякавалло – там прорвало дамбу й склалась найскладніша ситуація з підтопленням. Їхнє місцеперебування досі не встановлене.

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❌️ #Maltempo #EmiliaRomagna, proseguono ricerche a Traversara di 2 persone segnalate come disperse. Nella clip 2 elicotteri dei #vigilidelfuoco e 1 di @ItalianAirForce in azione per evacuazione persone bloccate in casa da esondazione Lamone [#19settembre 18:15] pic.twitter.com/ljvb0oPrkY – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

За попередньою інформацією, зниклі перебували в будинку, який згодом обвалився. Люди бачили, як одного з них вода віднесла геть.

Фабіо Чічіліано, голова департаменту цивільного захисту Італії, зазначив, що місцева влада евакуювала щонайменше 200 людей із Траверсари. У Равенні також працюють два вертольоти пожежної служби, які евакуюють людей із дахів підтоплених будинків.

#Maltempo #EmiliaRomagna, da ieri effettuati dai #vigilidelfuoco 744 interventi, di cui 144 per soccorsi e salvataggi. Nella clip il lavoro con elicotteri del Corpo nazionale a Traversara (RA) per l’evacuazione di persone [#19settembre 19:30] pic.twitter.com/xLxMqblsQB – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

Емілья-Романья зазнає другої за менш як два роки руйнівної повені. Попередня, у травні 2023 року, забрала життя 17 людей і завдала збитків на суму 8,5 мільярда євро.

Викликана штормом "Борис" повінь у Східній і Центральній Європі стала найсильнішою за останні два десятиліття. У її результаті загинули щонайменше 24 людини – п'ятеро в Чехії, семеро в Румунії, семеро в Польщі та п'ятеро в Австрії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання доступу до 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для постраждалих країн.