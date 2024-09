Шторм "Борис" в Італії: двоє зниклих безвісти, понад тисяча евакуйованих

У регіоні Емілья-Романья на півночі Італії, де з ночі четверга, 19 вересня, триває негода через прихід шторму "Борис", продовжуються пошуки двох зниклих безвісти людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AGI.

Через розлив річок в Емільї-Романьї під водою опинились кілька міст, насамперед у районі Равенна. За попередніми підрахунками, без даху над головою вже понад тисячу людей, яких довелось евакуювати.

Префект Равенни Кастрезе Де Роза заявив, що двоє людей зникли безвісти в селі Траверсара-ді-Баньякавалло – там прорвало дамбу й склалась найскладніша ситуація з підтопленням. Їхнє місцеперебування досі не встановлене.

❌️ #Maltempo #EmiliaRomagna, proseguono ricerche a Traversara di 2 persone segnalate come disperse. Nella clip 2 elicotteri dei #vigilidelfuoco e 1 di @ItalianAirForce in azione per evacuazione persone bloccate in casa da esondazione Lamone [#19settembre 18:15] pic.twitter.com/ljvb0oPrkY