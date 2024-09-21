У Сербії військова машина зіткнулась із цивільним авто, є загиблі й поранені

Неподалік сербського міста Уштьє вдень у суботу, 21 вересня, мобільний зенітний комплекс PASARS сербської армії зіткнувся з лекговим автомобілем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

За інформацією Міністерства оборони Сербії, під час "виконання чергових завдань" бойова машина PASARS зіткнулася з цивільним автомобілем поблизу Уштья на дорозі Кралево-Рашка.

Бойова машина сербської армії рухалася в напрямку Рашки в колоні під супроводом військової поліції.

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Сербське Міноборони додає, що, за першою інформацією, в результаті ДТП є поранені та загиблі. На місце події прибули компетентні органи, які розслідують обставини аварії.

За неофіційною інформацією РТС, в автомобілі перебувала сім'я з п'яти людей – мати, батько і троє дітей. Сербське видання Danas стверджує, що в результаті загинули двоє.

В обох напрямках дороги Кралево-Рашка утворилися великі черги автомобілів.

Нагадаємо, у квітні в Сілезькому воєводстві Польщі сталась аварія за участю військового автомобіля, в результаті якої постраждали п'ятеро людей.