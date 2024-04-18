У Польщі в ДТП з військовим автомобілем постраждали п'ятеро людей
Військова поліція Польщі розслідуватиме обставини аварії, яка сталася у ніч на п’ятницю в Сілезькому воєводстві, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило RMF FM.
Аварія за участю військової машини сталася близько першої години ночі. У районі міста Калети на лісовій дорозі з невідомих причин автомобіль Jelcz, у якому перебували військові, з’їхав з дороги та врізався в дерево.
У поліції повідомили, що 43-річний водій був тверезим. Пасажирів-військових – одну жінку та чотирьох чоловіків – доставили до лікарень. Загрози їхньому життю немає.
Обставини аварії з’ясовуватиме військова поліція. Справу передадуть до військової прокуратури Катовіце-Полудне.
Нагадаємо, взимку вісім солдатів отримали поранення внаслідок аварії за участю військової вантажівки поблизу польського міста Гайнувка.
Наприкінці листопада у Румунії перекинувся мікроавтобус, що перевозив сімох американських військових, п’ятеро осіб отримали травми.