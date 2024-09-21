В Сербии военная машина столкнулась с гражданским авто, есть погибшие и раненые
Новости — Суббота, 21 сентября 2024, 18:42 —
Неподалеку сербского города Уштье днем в субботу, 21 сентября, мобильный зенитный комплекс PASARS сербской армии столкнулся с легковым автомобилем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.
По информации Министерства обороны Сербии, во время "выполнения очередных задач" боевая машина PASARS столкнулась с гражданским автомобилем вблизи Уштья на дороге Кралево-Рашка.
Боевая машина сербской армии двигалась в направлении Рашки в колонне под сопровождением военной полиции.
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Сербское Минобороны добавляет, что, по первой информации, в результате ДТП есть раненые и погибшие. На место происшествия прибыли компетентные органы, которые расследуют обстоятельства аварии.
По неофициальной информации РТС, в автомобиле находилась семья из пяти человек – мать, отец и трое детей. Сербское издание Danas утверждает, что в результате погибли двое.
В обоих направлениях дороги Кралево-Рашка образовались большие очереди автомобилей.
Напомним, в апреле в Силезском воеводстве Польши произошла авария с участием военного автомобиля, в результате которой пострадали пять человек.