В Італії арештували громадянина Чехії, який розтрощив скульптуру на виставці

Поліція італійського міста Болонья арештувала 57-річного громадянина Чехії, який напередодні, 20 вересня розтрощив скульптуру китайського митця і дисидента Ай Вейвея під час відкриття його виставки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У своєму Instagram Ай Вейвей виклав відео з камер спостереження, на якому видно, як чоловік штовхає одну зі скульптур митця – біло-блакитний "Порцеляновий куб", розбиває її, а потім тримає уламок над головою.

Оскільки на відкриття виставки можна було потрапити тільки за запрошеннями, незрозуміло, як туди вдалось проникнути чоловіку.

Реклама:

Ai Weiwei'nin eserini parçalamış 🥒'ın biri. Duruşu yüzünden son zamanlarda sergileri de erteleniyordu, bu saldırının arkasında da benzer bir sebep olabilir. https://t.co/zZ7ugHonFJ pic.twitter.com/RAB4kRciL8 – mehmet can yıldırım (@meceyildirim) September 21, 2024

Куратор виставки Артуро Галансіно сказав, що зловмисник добре відомий у світі мистецтва "низкою тривожних і деструктивних епізодів протягом багатьох років, пов'язаних з різними виставками та установами у Флоренції".

Поліція Болоньї повідомила, що 57-річного чеха арештували після того, як його зупинила охорона музею.

Виставка Ай Вейвея у Болоньї відкрилась у суботу у звичайному режимі. Пошкоджений "Порцеляновий куб" замінили макетом у натуральну величину.

Минулого року ми розповідали, як інфлюенсери з Німеччини зруйнували 150-річну скульптуру на італійській віллі.