В Италии арестовали гражданина Чехии, который разбил скульптуру на выставке

Полиция итальянского города Болонья арестовала 57-летнего гражданина Чехии, который накануне, 20 сентября разбил скульптуру китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя во время открытия его выставки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В своем Instagram Ай Вэйвэй выложил видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина толкает одну из скульптур художника – бело-голубой "Фарфоровый куб", разбивает ее, а затем держит обломок над головой.

Поскольку на открытие выставки можно было попасть только по приглашениям, непонятно, как туда удалось проникнуть мужчине.

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Ai Weiwei'nin eserini parçalamış 🥒'ın biri. Duruşu yüzünden son zamanlarda sergileri de erteleniyordu, bu saldırının arkasında da benzer bir sebep olabilir. https://t.co/zZ7ugHonFJ pic.twitter.com/RAB4kRciL8 – mehmet can yıldırım (@meceyildirim) September 21, 2024

Куратор выставки Артуро Галансино сказал, что злоумышленник хорошо известен в мире искусства "рядом тревожных и деструктивных эпизодов в течение многих лет, связанных с различными выставками и учреждениями во Флоренции".

Полиция Болоньи сообщила, что 57-летнего чеха арестовали после того, как его остановила охрана музея.

Выставка Ай Вейвея в Болонье открылась в субботу в обычном режиме. Поврежденный "Фарфоровый куб" заменили макетом в натуральную величину.

В прошлом году мы рассказывали, как инфлюенсеры из Германии разрушили 150-летнюю скульптуру на итальянской вилле.