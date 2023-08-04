Німецькі інфлюенсери зруйнували 150-річну скульптуру на італійській віллі

Власники італійської вілли Альчео в північному муніципалітеті Віджу подали скаргу на групу німецьких інфлюенсерів, які під час фільмування відео перекинули 150-річну скульптуру вартістю 200 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався ще в понеділок, 31 липня, але про нього повідомили напередодні. У віллі Альчео, що неподалік від кордону зі Швейцарією, традиційно гостюють представники шоу-бізнесу, політики й музиканти.

Того дня до вілли завітала група інфлюенсерів із Німеччини – за даними Reuters, їх було 17. Серед відвідувачів був і відомий німецький блогер Яніс Даннер.

Скульптура жінки Domina авторства італійського митця Енріко Бутті впала в той момент, коли двоє німецьких відвідувачів залізли у фонтан у дворику вілли, щоб її приобійняти, а третій – штовхнув її палицею. Ймовірно, вони хотіли зняти відео.

У цей момент, як видно з кадрів на камері спостереження, скульптура падає та розбивається. Власник вілли Альчео Бруно Гольферіні каже, що реставрувати скульптуру буде дуже важко, оскільки внаслідок її падіння був пошкоджений і фонтан.

За словами Гольферіні, відповідальність за інцидент несуть усі відвідувачі вілли, які вже повернулись до Німеччини. Він подав до поліції заяву про притягнення інфлюенсерів до відповідальності.

"Справжні варвари, зарозумілі. Вони сказали мені, що це коштує 200 євро. Їм треба дати прочухана", – сказав чоловік.

Прокоментувала ситуацію й радниця з питань культури регіону Ломбардія Франческа Карузо, яка сказала: "Ті, хто завдає шкоди мистецькій та культурній спадщині, повинні заплатити високу ціну".

Нагадаємо, в червні Італію збурив схожий випадок, коли турист Іван Дімітров вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв. Пізніше він попросив пробачення за скоєне.