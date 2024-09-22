Партія Шольца випереджає ультраправих на земельних виборах у Бранденбурзі

Соціал-демократична партія Німеччини з незначною перевагою виграє на місцевих виборах у федеральній землі Бранденбург.

Про це свідчать прогнози телеканалів ARD і ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Соціал-демократи отримують від 31 до 32%, випереджаючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини", яку державне відомство із захисту конституції класифікує як підозрювану у правому екстремізмі, з 29 до 30%.

За ними йдуть "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) з 12% і ХДС з 11,5 – 12%, тоді як Зелені з 4,5-5% повинні турбуватися про те, щоб знову потрапити до земельного парламенту Потсдама, а Ліві і Вільні виборці з 3-4% і 2,5– 2,7%, відповідно, опиняються за межею п'ятивідсоткового прохідного бар'єра.

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Голова СДПН у Бранденбурзі і чинний земельний прем’єр Дітмар Войдке, який має високий особистий рейтинг, пригрозив піти у відставку, якщо його партія програє "АдН".

"АдН" стала першою ультраправою партією, яка виграла земельні вибори в Німеччині з часів Другої світової війни, в Тюрингії 1 вересня, і лише трохи не дотягнула до першого місця в Саксонії.

Нагадаємо, у Соціал-демократичній партії Німеччини Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.

Одним з можливих поштовхів до виступів проти Шольца як кандидата на виборах могли стати вибори 22 вересня в Бранденбурзі.

Попри це, Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію до перемоги на виборах у вересні 2025-го.