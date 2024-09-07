Шольц пророкує собі другий термін після виборів у Німеччині наступного року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію (СДПН) до перемоги на виборах наступного року попри вкрай негативні дані соціологічних опитувань.

Заяву німецького канцлера наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Шольц зазначив, що він "твердо розраховує на те, що СДПН і я отримаємо мандат, який буде достатньо сильним для того, щоб очолити наступний уряд".

Цей прогноз пролунав, незважаючи на низький рейтинг партії і самого канцлера, а також погані результати СДПН на червневих виборах до Європейського парламенту і катастрофічний результат на виборах у федеральних землях Саксонія і Тюрингія.

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"Управляти державою не стає легше, тому ми повинні це робити", – сказав Шольц, визначаючи мету коаліції, очолюваної СДПН.

Він висловив побоювання, що на тлі дедалі більш фрагментованого політичного ландшафту Німеччини перед наступними федеральними виборами з'явиться "багато неправдоподібних пропозицій".

"Для СДПН і для мене важливо висунути прагматичні і реалістичні пропозиції щодо того, як Німеччина може дійсно досягти прогресу", – сказав канцлер.

Він сказав, що він навчився не звертати уваги на опитування і що ключовий потенційний суперник у СДПН, міністр оборони Борис Пісторіус, фактично підтримує його, Шольца, як кандидата на посаду канцлера.

Як відомо, наступні вибори до німецького парламенту відбудуться 28 вересня 2025 року.

Останнє опитування показало, що рівень задоволеності урядовою коаліцією, що складається із соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, опустився до 16%, що стало найнижчим показником з початку її роботи наприкінці 2021 року.