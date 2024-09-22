Социал-демократическая партия Германии с незначительным преимуществом выигрывает на местных выборах в федеральной земле Бранденбург.

Об этом свидетельствуют прогнозы телеканалов ARD и ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Социал-демократы получают от 31 до 32%, опережая ультраправую "Альтернативу для Германии", которую государственное ведомство по защите конституции классифицирует как подозреваемую в правом экстремизме, с 29 до 30%.

За ними следуют "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) с 12% и ХДС с 11,5 – 12%, тогда как Зеленые с 4,5-5% должны беспокоиться о том, чтобы снова попасть в земельный парламент Потсдама, а Левые и Свободные избиратели с 3-4% и 2,5– 2,7%, соответственно, оказываются за чертой пятипроцентного проходного барьера.

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Председатель СДПГ в Бранденбурге и действующий земельный премьер Дитмар Войдке, имеющий высокий личный рейтинг, пригрозил уйти в отставку, если его партия проиграет "АдГ".

"АдГ" стала первой ультраправой партией, которая выиграла земельные выборы в Германии со времен Второй мировой войны, в Тюрингии 1 сентября, и лишь немного не дотянула до первого места в Саксонии.

Напомним, в Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца начали звучать предложения исключить его из избирательного списка на национальных выборах в следующем году и заменить более популярным политиком.

Одним из возможных толчков к выступлениям против Шольца как кандидата на выборах могли стать выборы 22 сентября в Бранденбурге.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.