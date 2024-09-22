У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції

Активісти блоку "Перемога", який очолює бізнесмен Ілан Шор, що перебуває в розшуку, провели в Кишиневі марш проти євроінтеграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Активісти молодіжного крила блоку "Перемога" 22 вересня провели в Кишиневі марш проти євроінтеграції.

Молоді люди пройшли від бульвару Григоре Вієру до скверу Кафедрального собору. "За Молдову без ЄС", "Геть Маю Санду", "Вимагаємо справедливості", – скандували учасники акції.

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"Представники нового покоління втомилися від нав'язування їм чужих ідей і норм. Процес євроінтеграції не повинен використовуватися як інструмент для підриву наших традицій і цінностей! Ми обираємо мир і суверенітет", – ідеться в заяві протестувальників, опублікованій у Telegram.

Представники уряду та адміністрації президента поки що не коментували цю акцію протесту.

Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних політику-втікачу, засудженому в Молдові на 15 років, Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і Victoria.

Детальніше про вибори у Молдові читайте у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.