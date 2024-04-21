Олігарх-втікач Шор оголосив у Москві про створення виборчого блоку, у Кишиневі відреагували

Партії, пов'язані з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, створили передвиборчий блок "Перемога" під час заходу, що відбувся в одному з готелів Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Очолив блок Ілан Шор, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул стала виконавчим секретарем політради блоку, а депутат Марина Таубер – секретарем виконкому. Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину назвав нову освіту "організованим злочинним блоком".

До створеного Шором передвиборчий блоку увійшли партії "Шор", "Відродження", "Шанс", "Альтернатива та сили порятунку Молдови" та "Вікторія".

"Наш блок названий „Перемога", і йдеться не лише про перемогу на майбутніх виборах. Після них розпочнеться справжня робота. І зараз важливо, щоб перемогу здобув розум. Ми пропонуємо новий шлях до Молдови.

Ідея ЄС – це фантом, вона є згубною для громадян і для країни. (…) Санду свідомо рубає пуповину наших зв'язків із СНД, з Росією, з ЄАЕС – із традиційними партнерами та сусідами. Наше ж завдання у тому, щоб показати людям працюючі та перевірені часом альтернативи. Я вже називав їх: Росія, ЄАЕС, СНД. У цьому напрямку ми й діятимемо", – розповів Шор.

"Уся країна бачила зрадників нації у Москві. Думаю, можна чітко сказати, що у Москві було створено організований злочинний блок „Перемога". Вони створили його поруч із Кремлем, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють та кого обслуговують. Проте не всі перебувають на сцені. Дехто все ще ховається у Кишиневі за різними партіями. Найближчими роками ми повинні позбутися їх", – заявив Спину, реагуючи на створення блоку.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив "неконституційною" парламентську партію "Шор".

Представники уряду аргументували, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор – у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда".

Втім 26 березня цього року Конституційний суд Молдови визнав неконституційними поправки до кодексу про вибори, які передбачали обмеження на участь у виборах представників неконституційних партій, ухвалених у жовтні 2023 року.

Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження участі у виборах представників неконституційних партій. Того ж дня через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до Кодексу про вибори зареєстрували в парламенті Молдови й ухвалили в обох читаннях.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.