Активисты блока "Победа", который возглавляет находящийся в розыске бизнесмен Илан Шор, провели в Кишиневе марш против евроинтеграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Активисты молодежного крыла блока "Победа" 22 сентября провели в Кишиневе марш против евроинтеграции.

Молодые люди прошли от бульвара Григоре Виеру до сквера Кафедрального собора. "За Молдову без ЕС", „Долой Майю Санду", „Требуем справедливости", – скандировали участники акции.

Реклама:

"Представители нового поколения устали от навязывания им чужих идей и норм. Процесс евроинтеграции не должен использоваться как инструмент для подрыва наших традиций и ценностей! Мы выбираем мир и суверенитет", – говорится в заявлении протестующих, опубликованном в Telegram.

Представители правительства и администрации президента пока не комментировали эту акцию протеста.

Блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В него вошли пять партий, подконтрольных беглому политику, осужденному в Молдове на 15 лет, Илану Шору: неконституционная партия "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и Victoria.

Подробнее о выборах в Молдове читайте в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.