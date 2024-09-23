Трамп заявив, що не буде балотуватися у 2028 році, якщо програє ці вибори

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватися у 2028 році, якщо програє цьогорічні вибори.

Його цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи планує він взяти участь у наступних президентських виборах у 2028 році, якщо не здобуде перемогу цьогоріч, Трамп сказав: "Ні, я не хочу. Думаю, що це буде – це буде все. Я взагалі цього не бачу".

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", – додав він, маючи на увазі вибори президента, які відбудуться 5 листопада.

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Напередодні повідомлялося, що Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як вона погодилася на дебати 23 жовтня, організовані CNN.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.