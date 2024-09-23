Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет эти выборы

45-й президент США и кандидат в американские лидеры от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре.

Его цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в следующих президентских выборах в 2028 году, если не одержит победу в этом году, Трамп сказал: "Нет, я не хочу. Думаю, что это будет – это будет все. Я вообще этого не вижу".

"Надеюсь, мы добьемся успеха", – добавил республиканец, имея в виду выборы президента, которые состоятся 5 ноября.

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Накануне сообщалось, что Трамп отверг перспективу еще одних президентских дебатов, заявив, что уже "слишком поздно" для реванша с вице-президентом Камалой Харрис после того, как она согласилась на дебаты 23 октября, организованные CNN.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.