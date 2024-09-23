В Бундестаге прогнозируют развал правительственной коалиции еще до конца года

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

Кубицкий, который также является вице-председателем коалиционной Свободной демократической партии, после объявления прогнозов относительно выборов в земле Бранденбург сказал, что для его партии наступил "не лучший вечер".

"Три раза подряд около одного процента. СвДП маргинализирована", – сказал он, ссылаясь на результаты выборов в трех землях в сентябре.

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Также, по словам политика, успех премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке не имеет ничего общего с федеральной Социал-демократической партией. "Зеленые" также потеряли более половины своих избирателей. Его вывод: "Люди устали от светофорной коалиции".

"Решения будут приняты этой осенью, и я не верю, что, учитывая ее нынешние показатели, эта коалиция доживет до Рождества", – сказал Кубицкий.

Он добавил: "Существуют совершенно разные взгляды на то, как снова запустить экономику. И либо нам удастся найти разумный общий знаменатель в течение следующих 14 дней, трех недель, либо свободным демократам больше нет смысла продолжать участвовать в этой коалиции".

Кубицкий обвинил "Зеленых" в игнорировании реальности в миграционной политике: "Альтернатива для Германии стала сильной не потому, что она такая большая, а потому, что мы, как светофорная коалиция, также терпим неудачи в миграционной политике".

По данным земельной избирательной комиссии, на выборах в Бранденбурге партия премьер-министра Дитмара Войдке (СДПГ) набрала 30,9%, что является даже лучшим результатом, чем в 2019 году.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которая долгое время лидировала в опросах и выступает за отмену военной поддержки Украины, получила 29,2% после подсчета всех голосов.

"Альянс Сары Вагенкнехт", который впервые участвовал в выборах, занял третье место с 13,5%, тогда как ХДС получил лишь 12,1%, что является худшим результатом партии на земельных выборах в Бранденбурге. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

В Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца ранее начали звучать предложения исключить его из избирательного списка на национальных выборах в следующем году и заменить более популярным политиком.