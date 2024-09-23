Шольц радіє перемозі однопартійців на місцевих виборах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визначним результатом перше місце своєї Соціал-демократичної партії на земельних виборах у Бранденбурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У неділю ввечері Шольц принаймні коротко прокоментував результат. "Чудово, що ми перемогли", – сказав він у Нью-Йорку. І додав: "Я відчував, що щось відбувається".

У короткому відео Politico він також сказав: "Чудовий результат, дуже чудовий для СДПН і для всіх нас".

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Вибори у Бранденбурзі могли мати вирішальне значення для Шольца як кандидата у канцлери на наступних федеральних виборах.

Зокрема, у Соціал-демократичній партії Німеччини Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.

Попри це, Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію до перемоги на виборах у вересні 2025-го.

У неділю восьмий раз поспіль з 1990 року Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на земельних виборах у Бранденбурзі. Втім, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" отримала блокуючу меншість.