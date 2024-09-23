Грецькі залізничники страйкуватимуть з вимогою реформ у сфері безпеки

Грецькі залізничники оголосили страйк на четвер на знак протесту проти нездатності уряду підвищити безпеку після залізничної катастрофи в лютому 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У заяві профспілок Hellenic Train, італійського державного оператора грецької залізниці, йдеться: "Трагічна аварія в Темпе, яка забрала життя 57 невинних людей, в тому числі 11 наших колег, висвітлила давні проблеми, з якими стикаються залізничники, і нехтування державою залізничною системою".

Їхні вимоги включають негайний найм додаткового персоналу, реалізацію пропозицій профспілки щодо безпеки пасажирів і працівників, заміну застарілих поїздів на сучасні, які можна порівняти з європейськими залізницями, навчання машиністів і техніків на всьому рухомому складі, а також безперервне навчання техніків і провідників поїздів.

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"Незважаючи на запевнення керівництва, що безпека буде їхнім ключовим пріоритетом, а також обіцянки негайних, середньострокових і довгострокових заходів, проблеми залишаються, що ускладнює нашим колегам ефективну і безпечну роботу", – йдеться в заяві.

Торік міжміський пасажирський потяг, що прямував з Афін до північного міста Салоніки, на великій швидкості зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції. У результаті загинули 57 осіб – переважно молодих студентів.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса