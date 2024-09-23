Греческие железнодорожники будут бастовать с требованием реформ в сфере безопасности

Греческие железнодорожники объявили забастовку на четверг в знак протеста против неспособности правительства повысить безопасность после железнодорожной катастрофы в феврале 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В заявлении профсоюзов Hellenic Train, итальянского государственного оператора греческой железной дороги, говорится: "Трагическая авария в Темпе, которая унесла жизни 57 невинных людей, в том числе 11 наших коллег, осветила давние проблемы, с которыми сталкиваются железнодорожники, и пренебрежение государством железнодорожной системой".

Их требования включают немедленный найм дополнительного персонала, реализацию предложений профсоюза по безопасности пассажиров и работников, замену устаревших поездов на современные, сравнимые с европейскими железными дорогами, обучение машинистов и техников на всем подвижном составе, а также непрерывное обучение техников и проводников поездов.

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"Несмотря на заверения руководства, что безопасность будет их главным приоритетом, а также обещания немедленных, среднесрочных и долгосрочных мер, проблемы остаются, что затрудняет нашим коллегам эффективную и безопасную работу", – говорится в заявлении.

В прошлом году междугородний пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, на большой скорости столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции. В результате погибли 57 человек – преимущественно молодых студентов.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса