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Зіткнення потягів у Греції: вже 57 загиблих

Четвер, 2 березня 2023, 19:05

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від грецького міста Лариса, за останніми даними, вже становить щонайменше 57 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері грецької радіостанції RealFM заявила керівниця судово-медичної служби Лариси Рубіні Леонтарі.

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За її словами, у середу міський морг прийняв сім обгорілих тіл, ще 14 -доставили в четвер. Крім того, там зібрали понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифікувати за аналізом ДНК.

Як повідомив грецький телеканал Skai, станом на четвер шестеро постраждалих у залізничній аварії залишаються у критичному стані, понад 70 – перебувають на стаціонарному лікуванні як у місті Лариса, так і за його межами.

Нагадаємо, масштабна аварія сталася у вівторок перед північчю. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса.

Начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Міністр транспорту Греції подав у відставку після катастрофи, як і керівники двох залізничних компаній.

Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що аварія сталася через "трагічну людську помилку".

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Греція інциденти

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