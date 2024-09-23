У Туреччині розбився навчальний літак, двоє пілотів загинули
Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 11:19 —
У Туреччині внаслідок катастрофи навчального літака загинули два пілоти.
Про це повідомило губернаторство провінції Бурса на офіційній сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".
Як розповіли у місцевій владі, у понеділок, 23 вересня, розбився двомісний навчальний літак приватної льотної школи.
"Внаслідок аварії загинули два пілоти", – зазначили там.
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За фактом інциденту розпочато судове та адміністративне розслідування.
Нещодавно під час підготовки до авіашоу на авіабазі поблизу села Граф Ігнатьєво в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA.
А наприкінці серпня на південному заході Боснії зазнав аварії військовий гелікоптер, який готувався до участі у спільних з місією ЄС навчаннях.
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