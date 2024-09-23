В Турции разбился учебный самолет, двое пилотов погибли

В Турции в результате катастрофы учебного самолета погибли два пилота.

Об этом сообщило губернаторство провинции Бурса на официальной странице в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в местной власти, в понедельник, 23 сентября, разбился двухместный учебный самолет частной летной школы.

"В результате аварии погибли два пилота", – отметили там.

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По факту инцидента начато судебное и административное расследование.

Недавно во время подготовки к авиашоу на авиабазе вблизи села Граф Игнатьево в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA.

А в конце августа на юго-западе Боснии потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.