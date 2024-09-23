Вибори у Бранденбурзі: "Зелені" просять партію Шольца не поступатися щодо України

Співлідер німецьких "Зелених" Омід Нуріпур закликав міністра-президента землі Бранденбург Дітмара Войдке від Соціал-демократичної партії Олафа Шольца не поступатись підтримкою України для формування більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нуріпур звернув увагу на позицію ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), яка назвала головною умовою входження до коаліції чи співпраці у земельному парламенті Бранденбургу відмову від підтримки України.

"(Це. – Ред.) те, що є центральним для миру і безпеки на нашому континенті. І я справді можу звернутися до СДПН із закликом не погоджуватися на це", – сказав співлідер "Зелених", додавши, що це "ключове питання довіри" до партії Шольца.

Реклама:

На земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів, тоді як "Зелені" набрали трохи більше 4% і не здобули жодного мандата в земельному парламенті.

Хоча соціал-демократи на чолі з Войдке і перемогли, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має блокуючу меншість, тож більшість у СДПН у Бранденбурзі може скластись лише з ультралівими Вагенкнехт.

Шольц водночас назвав визначним результатом перше місце своєї партії на земельних виборах у Бранденбурзі.