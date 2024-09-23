Выборы в Бранденбурге: "Зеленые" просят партию Шольца не уступать в вопросе Украины

Сопредседатель немецких "Зеленых" Омид Нурипур призвал министра-президента земли Бранденбург Дитмара Войдке от Социал-демократической партии Олафа Шольца не уступать поддержкой Украины для формирования большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Нурипур обратил внимание на позицию ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), которая назвала главным условием вхождения в коалицию или сотрудничества в земельном парламенте Бранденбурга отказ от поддержки Украины.

"(Это. – Ред.) то, что является центральным для мира и безопасности на нашем континенте. И я действительно могу обратиться к СДПГ с призывом не соглашаться на это", – сказал сопредседатель "Зеленых", добавив, что это "ключевой вопрос доверия" к партии Шольца.

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На земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов, тогда как "Зеленые" набрали чуть более 4% и не получили ни одного мандата в земельном парламенте.

Хотя социал-демократы во главе с Войдке и победили, ультраправая "Альтернатива для Германии" имеет блокирующее меньшинство, поэтому большинство в СДПГ в Бранденбурге может сложиться только с ультралевыми Вагенкнехт.

Шольц одновременно назвал выдающимся результатом первое место своей партии на земельных выборах в Бранденбурге.