Фіни стали дещо менш оптимістично налаштовані на майбутнє

Жителі Фінляндії стали дещо менш оптимістично налаштовані щодо свого майбутнього.

Про це свідчить опитування "Пульс громадян", проведене за підтримки уряду Фінляндії, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Оптимізм серед фінів зменшився порівняно з весною. Нині близько 70% респондентів все ще принаймні досить оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Однак відсоток людей, які не відчувають оптимізму щодо майбутнього, збільшився з 11% до 15%.

Респонденти в останньому опитуванні стали трохи більше стурбовані своїми особистими фінансами, ніж минулої весни.

Реклама:

Тепер трохи більше третини сказали, що вони зовсім не турбуються про свої фінанси, але п'ята частина була або дещо, або дуже стурбована грошовими питаннями.

Опитування також показало, що довіра людей до низки інститутів фінського суспільства знизилася порівняно з даними опитування весни. Спостерігається зниження довіри респондентів до поліції, системи освіти, охорони здоров'я, системи правосуддя та засобів масової інформації.

Довіра респондентів до уряду зросла порівняно з весняним опитуванням, але в довгостроковій перспективі довіра до уряду значно знизилася. На початку 2023 року майже 70% респондентів дослідження заявили, що довіряють уряду, тоді як в останньому опитуванні цей показник становив 42%.

Щодо роботи уряду, то зростає частка респондентів (32%), які вважають, що уряд повинен зосередитися на покращенні ситуації з зайнятістю в країні.

Питання, пов'язані з охороною здоров'я, були найважливішими для фінів: понад 60% респондентів обрали охорону здоров'я як одне з найважливіших питань, на якому повинен зосередитися уряд.

Опитування "Пульс громадян" проводиться кілька разів на рік на замовлення офісу прем'єр-міністра. Онлайн-опитування було проведене Статистичним управлінням Фінляндії в середині вересня, в ньому взяли участь 1 143 громадянина Фінляндії у віці від 15 до 74 років.

У березні щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.

Президент Фінляндії Александер Стубб поділився своїм баченням причин, завдяки яким його країні вдається сім років поспіль зберігати першість у світовому рейтингу щастя.