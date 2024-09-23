Финны стали несколько менее оптимистично настроены на будущее

Жители Финляндии стали несколько менее оптимистично настроены относительно своего будущего.

Об этом свидетельствует опрос "Пульс граждан", проведенный при поддержке правительства Финляндии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Оптимизм среди финнов уменьшился по сравнению с весной. Сейчас около 70% респондентов все еще по крайней мере достаточно оптимистично настроены относительно будущего. Однако процент людей, которые не испытывают оптимизма относительно будущего, увеличился с 11% до 15%.

Респонденты в последнем опросе стали немного больше обеспокоены своими личными финансами, чем прошлой весной.

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Теперь чуть более трети сказали, что они совсем не беспокоятся о своих финансах, но пятая часть была либо немного, либо очень обеспокоена денежными вопросами.

Опрос также показал, что доверие людей к ряду институтов финского общества снизилось по сравнению с данными опроса весны. Наблюдается снижение доверия респондентов к полиции, системе образования, здравоохранения, системе правосудия и средствам массовой информации.

Доверие респондентов к правительству выросло по сравнению с весенним опросом, но в долгосрочной перспективе доверие к правительству значительно снизилось. В начале 2023 года почти 70% респондентов исследования заявили, что доверяют правительству, тогда как в последнем опросе этот показатель составлял 42%.

Что касается работы правительства, то растет доля респондентов (32%), которые считают, что правительство должно сосредоточиться на улучшении ситуации с занятостью в стране.

Вопросы, связанные со здравоохранением, были самыми важными для финнов: более 60% респондентов выбрали здравоохранение как один из важнейших вопросов, на котором должно сосредоточиться правительство.

Опрос "Пульс граждан" проводится несколько раз в год по заказу офиса премьер-министра. Онлайн-опрос был проведен Статистическим управлением Финляндии в середине сентября, в нем приняли участие 1 143 гражданина Финляндии в возрасте от 15 до 74 лет.

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