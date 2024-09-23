Президент Португалії попередив про кризу, якщо партії не домовляться про бюджет

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза застеріг політичні сили, що відсутність згоди стосовно бюджету на 2025 рік може призвести до "політичної та економічної кризи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTP.

Де Соуза заявив, що його метою є якнайшвидше ухвалення державного бюджету, наголосивши, що "це добре для Португалії, бо вона не потребує криз".

На питання, чи означатиме провал ухвалення бюджету дострокові парламентські вибори, президент Португалії відповів: "Якщо не буде бюджету, то буде політична та економічна криза".

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Він відмовився далі уточнювати, чи розглядає варіант дочасних виборів узагалі.

Нинішній правоцентристський уряд Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенергу, лідером Соціально-демократичної партії, перебуває в меншості й потребує голосів соціалістів – колишньої партії влади – для ухвалення ключових рішень.

Уряд Монтенегру має представити бюджет на 2025 рік 10 жовтня, але досі не зміг домовитись про підтримку з лідером соціалістів Педру Нуну Сантушем – той вимагає відмовитися від податкових пільг для компаній і молодих кваліфікованих робітників.

Водночас напередодні лідери Соціально-демократичної та Соціалістичної партій домовились про переговори в п’ятницю, 27 вересня.