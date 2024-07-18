Лідер опозиції Португалії закликав уряд до поступок, щоб уникнути дострокових виборів

Лідер опозиційної Соціалістичної партії Португалії Педру Нуну Сантуш заявив, що правоцентристський уряд меншості прем'єра Луїша Монтенегру має бути готовим піти на компроміс щодо своїх бюджетних пропозицій на 2025 рік, якщо хоче отримати підтримку в парламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами Сантуша, соціалісти проведуть переговори з урядом Португалії, перш ніж вирішити, чи допоможуть вони ухвалити бюджет у парламенті, чи проголосують проти нього.

"Якщо уряд справді хоче уникнути дострокових виборів, він повинен визнати своє становище уряду меншості, вести серйозні переговори та бути готовим до поступок", – заявив Сантуш в парламенті.

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Соціалісти, які мають лише на два місця в парламенті менше, ніж правоцентристи, раніше заявляли, що можуть піти на компроміси з окремих питань, наприклад, щодо планів підвищення заробітної плати деяким працівникам державного сектору.

Водночас Сантуш зазначив, що існуючі пропозиції уряду щодо зниження податку на доходи фізичних осіб та корпоративного податку є "дуже проблематичними" для його партії.

У п'ятницю Монтенегру почне проводити зустрічі з партіями щодо бюджету на 2025 рік. Проєкт бюджету має бути представлений в жовтні.

Водночас лідер ультраправої партії Chega, яка є третьою за кількістю місць у парламенті, Андре Вентура заявив, що вона залишається готовою до переговорів щодо бюджету.

Днями Соціалістична партія Португалії запропонувала розпочати переговори з правоцентристським урядом меншості щодо проєкту бюджету на наступний рік, щоб уникнути подальшої політичної нестабільності.

Новий уряд у Португалії прийшов до влади в результаті дострокових виборів на початку року, викликаних корупційним скандалом за участю топпосадовців від соціалістів.