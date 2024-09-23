Президент Португалии предупредил о кризисе, если партии не договорятся о бюджете

Португальский президент Марсело Ребелу де Соуза предостерег политические силы, что отсутствие согласия по бюджету на 2025 год может привести к "политическому и экономическому кризису".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTP.

Де Соуза заявил, что его целью является скорейшее принятие государственного бюджета, отметив, что "это хорошо для Португалии, потому что она не нуждается в кризисах".

На вопрос, будет ли означать провал принятия бюджета досрочные парламентские выборы, президент Португалии ответил: "Если не будет бюджета, то будет политический и экономический кризис".

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Он отказался дальше уточнять, рассматривает ли вариант досрочных выборов вообще.

Нынешнее правоцентристское правительство Португалии во главе с премьером Луишем Монтенергу, лидером Социально-демократической партии, находится в меньшинстве и нуждается в голосах социалистов – бывшей партии власти – для принятия ключевых решений.

Правительство Монтенегру должно представить бюджет на 2025 год 10 октября, но до сих пор не смогло договориться о поддержке с лидером социалистов Педру Нуну Сантушем – тот требует отказаться от налоговых льгот для компаний и молодых квалифицированных рабочих.

В то же время накануне лидеры Социально-демократической и Социалистической партий договорились о переговорах в пятницу, 27 сентября.