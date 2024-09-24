Літак РФ порушив повітряний простір Японії, її винищувачі випустили сигнальні ракети
Японія заявила, що її винищувачі вперше використали сигнальні ракети, щоб попередити російський розвідувальний літак покинути повітряний простір.
Про це повідомило Міноборони Японії, передає "Європейська правда" з посиланням на Guardian.
Невідома кількість військових літаків F-15 і F-35 були підняті в повітря і випустили сигнальні ракети в понеділок після того, як російський морський патрульний літак Іл-38, очевидно, проігнорував їхні радіопопередження, заявив міністр оборони Японії Мінору Кіхара.
За словами Кіхари, це було перше публічно оголошене вторгнення російського літака в повітряний простір з червня 2019 року, коли бомбардувальник Ту-95 увійшов у повітряний простір Японії на півдні Окінави і навколо островів Ідзу на південь від Токіо.
За його словами, російський літак тричі порушив повітряний простір Японії над островом Ребун, неподалік від узбережжя найпівнічнішого головного острова країни Хоккайдо, під час свого п'ятигодинного польоту в цьому районі.
"Порушення повітряного простору є вкрай прикрим, і сьогодні ми подали дуже серйозний протест російському уряду через дипломатичні канали і рішуче закликали їх запобігти повторенню", – додав Кіхара.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наказав урядовцям "твердо і спокійно" відреагувати на інцидент і співпрацювати з США та іншими країнами, повідомив головний секретар кабінету міністрів Йошімаса Хаяші.
"Ми утримаємося від надання будь-якої остаточної інформації про наміри і мету цієї акції, але російські військові активно діють поблизу нашої країни з моменту вторгнення в Україну", – додав Хаяші.
Кіхара заявив, що використання сигнальних ракет є законною відповіддю на порушення повітряного простору, і "ми плануємо використовувати її без вагань".
Вторгнення відбулося на наступний день після того, як об'єднаний флот китайських і російських військових кораблів здійснив плавання навколо північного узбережжя Японії. Кіхара заявив, що порушення повітряного простору може бути пов'язане зі спільними військовими навчаннями, які Росія і Китай оголосили на початку цього місяця.
Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило, що протягом наступних кількох років витратить понад 10 мільярдів доларів на модернізацію тактичних військових літаків, дислокованих в Японії.
Повідомляли також, що 20 і 21 вересня шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря.