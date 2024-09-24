Самолет РФ нарушил воздушное пространство Японии, ее истребители выпустили сигнальные ракеты

Япония заявила, что ее истребители впервые использовали сигнальные ракеты, чтобы предупредить российский разведывательный самолет покинуть воздушное пространство.

Об этом сообщило Минобороны Японии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Неизвестное количество военных самолетов F-15 и F-35 были подняты в воздух и выпустили сигнальные ракеты в понедельник после того, как российский морской патрульный самолет Ил-38, очевидно, проигнорировал их радиопредупреждения, заявил министр обороны Японии Минору Кихара.

По словам Кихары, это было первое публично объявленное вторжение российского самолета в воздушное пространство с июня 2019 года, когда бомбардировщик Ту-95 вошел в воздушное пространство Японии на юге Окинавы и вокруг островов Идзу к югу от Токио.

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По его словам, российский самолет трижды нарушил воздушное пространство Японии над островом Ребун, недалеко от побережья самого северного главного острова страны Хоккайдо, во время своего пятичасового полета в этом районе.

"Нарушение воздушного пространства является крайне досадным, и сегодня мы подали очень серьезный протест российскому правительству по дипломатическим каналам и решительно призвали их предотвратить повторение", – добавил Кихара.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида приказал чиновникам "твердо и спокойно" отреагировать на инцидент и сотрудничать с США и другими странами, сообщил главный секретарь кабинета министров Йошимаса Хаяши.

"Мы воздержимся от предоставления какой-либо окончательной информации о намерениях и цели этой акции, но российские военные активно действуют вблизи нашей страны с момента вторжения в Украину", – добавил Хаяши.

Кихара заявил, что использование сигнальных ракет является законным ответом на нарушение воздушного пространства, и "мы планируем использовать ее без колебаний".

Вторжение произошло на следующий день после того, как объединенный флот китайских и российских военных кораблей совершил плавание вокруг северного побережья Японии. Кихара заявил, что нарушение воздушного пространства может быть связано с совместными военными учениями, которые Россия и Китай объявили в начале этого месяца.

Напомним, Министерство обороны США заявило, что в течение следующих нескольких лет потратит более 10 миллиардов долларов на модернизацию тактических военных самолетов, дислоцированных в Японии.