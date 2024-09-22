Над Балтійським морем за два дні виявили шість російських літаків

У п'ятницю і суботу, 20 і 21 вересня, шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії у суботу ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі.

Розміщені в Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено і супроводжено.

Реклама:

Нагадаємо, що Міністерство оборони Латвії повідомило у вівторок, що близько 9-ї години ранку поблизу державного кордону Латвії з Білоруссю було виявлено непізнаний повітряний об'єкт, який наблизився до кордону і перетнув його на території Краславського краю. Для обстеження району з бази в Лієлварді було піднято в повітря винищувачі патрульної місії НАТО, які жодних підозрілих об'єктів у повітряному просторі Латвії не виявили.

Пізніше військові повідомили, що непізнаним "об'єктом" у небі Латгале, через який підняли винищувачі НАТО, виявилася зграя птахів.

Міноборони наголошує, що Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні, і спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня посилено.

Як повідомлялося, 7 вересня в Гайгалавській волості Резекненського краю впав російський безпілотник типу "Шахед". Національні збройні сили стежили за його наближенням, але не ухвалили рішення ні збити безпілотник, ні підняти в повітря літаки НАТО, що викликало критику з боку громадськості.