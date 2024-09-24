Президент Фінляндії розкритикував міністра за рішення щодо альянсу на підтримку України

Президент Фінляндії Александр Стубб розкритикував Міністерство закордонних справ і дав зрозуміти, що в зовнішньополітичному керівництві Фінляндії існують розбіжності, пов'язані з цінностями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Коментарі були пов'язані з рішенням міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо про вихід Фінляндії з європейського альянсу з відновлення України, спрямованого, зокрема, на зміцнення рівноправності в Україні.

"Я сподіваюся, що в майбутньому ми не побачимо подібних помилок з боку Міністерства закордонних справ, коли президента не інформують про питання, які належать до компетенції міністра зовнішньої торгівлі та розвитку, але пов'язані з питаннями зовнішньої політики та політики безпеки країни", – сказав Стубб.

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Стубб зазначив, що він планує обговорити з прем'єр-міністром Петтері Орпо підтримку сексуальних і гендерних меншин у рамках наступного засідання президента республіки і Міністерського комітету із зовнішньої політики і політики безпеки.

Минулого тижня стало відомо, що у парламенті Фінляндії хочуть оголосити вотум недовіри міністру зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо через його рішення не приєднуватись до одного з альянсів на підтримку України через особисті переконання.

На конференції з відновлення України в Берліні в червні було оголошено про створення Альянсу з гендерно відповідального та інклюзивного відновлення.

За інформацією фінських ЗМІ, Тавіо вирішив, що Фінляндія не братиме участі в альянсі нібито через те, що він також має на меті "просувати справу гендерних та сексуальних меншин".

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія виділила 25-й пакет військової допомоги для України, орієнтовна вартість якого становить 118 млн євро.