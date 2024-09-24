Президент Финляндии раскритиковал министра за решение по альянсу в поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал Министерство иностранных дел и дал понять, что во внешнеполитическом руководстве Финляндии существуют разногласия, связанные с ценностями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Комментарии были связаны с решением министра внешней торговли и развития Вилле Тавио о выходе Финляндии из европейского альянса по восстановлению Украины, направленного, в частности, на укрепление равноправия в Украине.

"Я надеюсь, что в будущем мы не увидим подобных ошибок со стороны Министерства иностранных дел, когда президента не информируют о вопросах, которые относятся к компетенции министра внешней торговли и развития, но связаны с вопросами внешней политики и политики безопасности страны", – сказал Стубб.

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Стубб отметил, что он планирует обсудить с премьер-министром Петтери Орпо поддержку сексуальных и гендерных меньшинств в рамках следующего заседания президента республики и Министерского комитета по внешней политике и политике безопасности.

На прошлой неделе стало известно, что в парламенте Финляндии хотят объявить вотум недоверия министру внешней торговли и развития Вилле Тавио из-за его решения не присоединяться к одному из альянсов в поддержку Украины из-за личных убеждений.

На конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне было объявлено о создании Альянса по гендерно ответственному и инклюзивному восстановлению.

По информации финских СМИ, Тавио решил, что Финляндия не будет участвовать в альянсе якобы из-за того, что он также имеет целью "продвигать дело гендерных и сексуальных меньшинств".

Недавно стало известно, что Финляндия выделила 25-й пакет военной помощи для Украины, ориентировочная стоимость которого составляет 118 млн евро.