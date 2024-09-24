У Франції почнуть контроль за тим, які персональні дані збирають мобільні застосунки

У Франції з весни 2025 року почнуть контролювати, які особисті дані користувачів смартфонів збирають мобільні застосунки, зараз завершується перехідний період, який дали компаніям на підготовку.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Французька Національна комісія з інформатики і свобод (Cnil) цього тижня опублікувала рекомендації для компаній-власників мобільних застосунків, розробників тощо щодо того, як підготуватися до кампанії контролю за прозорістю збору персональних даних користувачів, яку планують з весни 2025 року.

"Середовище смартфонів містить більше ризиків для конфіденційності та безпеки персональних даних, аніж просто інтернет", – зауважили у комісії.

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Як приклад наводять те, що застосунки можуть вимагати доступ до мікрофона та контактів, навіть коли потреба у цьому для роботи застосунка не є очевидною; що незрозуміло, як компанії захищають зібрані дані, зокрема із застосунків пов’язаних зі станом здоров’я; які треті сторони мають доступ до інформації.

Навесні 2025 року комісія почне контролювати дотримання встановлених вимог щодо прозорості збору даних користувачів.

Нагадаємо, влітку 2024 року Єврокомісія звинуватила материнську компанію Facebook – Meta – в порушенні нових європейських правил Закону про цифрові ринки через її рекламну модель "плати або погоджуйся".

У Нідерландах Uber отримала рекордний штраф від регулятора на 290 млн євро за те, що передавала дані європейських водіїв на сервери у США.