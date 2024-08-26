У Нідерландах Uber отримала рекордний штраф від регулятора на 290 млн євро

Регулятор із захисту даних у Нідерландах наклав на сервіс таксі Uber рекордний для країни штраф у розмірі 290 млн євро.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Регулятор із захисту даних зобов’язав Uber сплатити 290 млн євро штрафу – максимальну суму, яку будь-коли присуджували – за недотримання вимог європейського законодавства щодо захисту даних, а саме передачі даних у США.

Регулятор заявив, що компанія, яка має європейську штаб-квартиру у Нідерландах, не мала права передавати до штаб-квартири у США дані європейських водіїв, які використовують сервіс, що охоплює дані про геолокацію, фотографії, деталі транзакцій, посвідчення особи тощо.

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Такі дані водіїв передавалися у США понад два роки "без адекватного захисту персональних даних".

Йдеться про минуле порушення, оскільки з кінця 2023 року Uber відреагував на зауваження і змінив підхід.

У компанії заявили, що будуть подавати апеляцію на штраф і готові йти до суду, оскільки вважають його незаслуженим і несправедливим. Речник Uber заявив, що компанія сама зверталася до регулятора щодо незрозумілих деталей правил, і на той час у відомстві не сказали, що практики Uber щось порушують.

Штраф є підсумком розслідування, що почалося після колективної скарги понад 170 французьких водіїв до відповідного французького регулятора, який потім передав справу колегам у Нідерландах через те, що там розташована європейська штаб-квартира Uber.

Попередній "рекордний" штраф нідерландського регулятора також дістався Uber, тоді йшлося про 10 млн євро. Компанію покарали за відсутність чіткої інформації про те, протягом якого часу зберігаються дані європейських водіїв.

У 2018 році у Нідерландах Uber оштрафували на 600 тисяч євро за затримку з повідомленням про витік даних.

Нагадаємо, в Іспанії нещодавно оштрафували сервіс Booking.com на 413 млн євро через нечесну конкуренцію, а міськраду Лісабона оштрафували за передачу даних антипутінських протестувальників Москві.