Во Франции начнут контроль за тем, какие персональные данные собирают мобильные приложения

Во Франции с весны 2025 года начнут контролировать, какие личные данные пользователей смартфонов собирают мобильные приложения, сейчас завершается переходный период, который дали компаниям на подготовку.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Французская Национальная комиссия по информатике и свободам (Cnil) на этой неделе опубликовала рекомендации для компаний-владельцев мобильных приложений, разработчиков и т.д. о том, как подготовиться к кампании контроля за прозрачностью сбора персональных данных пользователей, которую планируют с весны 2025 года.

"Среда смартфонов содержит больше рисков для конфиденциальности и безопасности персональных данных, чем просто интернет", – отметили в комиссии.

Реклама:

В качестве примера приводят то, что приложения могут требовать доступ к микрофону и контактам, даже когда потребность в этом для работы приложения не является очевидной; что непонятно, как компании защищают собранные данные, в частности из приложений связанных с состоянием здоровья; какие третьи стороны имеют доступ к информации.

Весной 2025 года комиссия начнет контролировать соблюдение установленных требований по прозрачности сбора данных пользователей.

Напомним, летом 2024 года Еврокомиссия обвинила материнскую компанию Facebook – Meta – в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся".

В Нидерландах Uber получила рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро за то, что передавала данные европейских водителей на серверы в США.