ЄІБ надасть Києву 50 млн євро на нові вагони метро

Європейський інвестиційний банк надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю нових вагонів метро.

Про це повідомили у пресслужбі Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

24 вересня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро.

Угоду підписали у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі під час візиту туди делегації Київської міської державної адміністрації.

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"Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин. Це забезпечить більш стійкий та надійний транспорт, який критично важливий для підтримання життєдіяльності столиці... Нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників", – зазначають у повідомленні.

Як зазначають, до повномасштабної війни майже 80% рухомого складу київського метрополітену були російського виробництва, і понад 60% вагонів вже вичерпали термін експлуатації.

Ці 50 млн є частиною більшого кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ і доступного для Києва на модернізацію інфраструктури метро.

Початкова сума кредиту спрямована виключно на придбання нових вагонів метро для Києва. Решта 150 млн євро буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування, також профінансованого ЄІБ, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з можливістю модернізації наявних.

Загальне фінансування дасть змогу Київському метрополітену оновити чи замінити 120–160 вагонів.

Також нагадують, що від початку повномасштабної війни ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро на терміновий ремонт критичної інфраструктури. Також банк відіграє ключову роль у програмі фінансової підтримки ЄС для України Ukraine Facility.

Нагадаємо, Київський метрополітен отримав 60 вживаних вагонів від Варшави, їх можна зустріти зокрема на червоній гілці.

У Молдові готують угоду з Європейським інвестиційним банком на 200 млн євро з метою відновлення та розширення існуючих лісових насаджень.