Молдова може отримати від ЄІБ 200 млн євро на відновлення лісів

У Молдові готують угоду з Європейським інвестиційним банком на 200 млн євро з метою відновлення та розширення існуючих лісових насаджень.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Цього тижня парламентська комісія із зовнішньої політики та євроінтеграції затвердила консультативний висновок щодо початку перемовин з ЄІБ з приводу проєкту.

Програма розвитку лісів, під яку Європейський інвестиційний банк готовий надати 200 млн євро, розрахована на 2024-2028 роки.

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Вона передбачає інвестиції для покращення управління лісами, вдосконалення нормативно-правової бази, технічного потенціалу.

Передбачається відновлення близько 63 тисяч гектарів деградованих земель та лісів.

Кредит може бути надано на термін до 30 років, з пільговим періодом до восьми років.

Угода потребуватиме затвердження у парламенті Молдови.

У національній стратегії "Молдова-2030" прописали мету збільшити площу лісових насаджень з 11% до 15% території країни. Планують висадити 110 тисяч гектарів нового лісу і відновити – 45 тисяч гектарів. Для досягнення цієї мети хочуть залучити близько 740 млн євро.

Нещодавно у Міністерстві довкілля Молдови закликали людей, які мають приватні ділянки, садити там ліси, та обіцяють стимули для тих, хто долучиться до розширення площі лісів.

Як повідомляли, у столичному регіоні Греції з 2017 року лісові пожежі знищили дві п'ятих лісів.

На португальській Мадейрі пожежа за тиждень знищила 14% лісових насаджень.