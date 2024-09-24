ЕИБ предоставит Киеву 50 млн евро на новые вагоны метро

Европейский инвестиционный банк предоставит Киеву кредит в размере 50 млн евро на закупку новых вагонов метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

24 сентября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и город Киев подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро.

Соглашение подписали в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге во время визита туда делегации Киевской городской государственной администрации.

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"Инвестиция поможет киевскому метро избавиться от зависимости от российских запчастей. Это обеспечит более устойчивый и надежный транспорт, который критически важен для поддержания жизнедеятельности столицы... Новое финансирование позволит заменить устаревшие вагоны на современные, энергоэффективные альтернативы от местных или международных поставщиков", – отмечается в сообщении.

Как отмечается, до полномасштабной войны почти 80% подвижного состава Киевского метрополитена были российского производства, и более 60% вагонов уже исчерпали срок эксплуатации.

Эти 50 млн являются частью большего кредитного пакета на сумму 200 млн евро, утвержденного ЕИБ и доступного для Киева на модернизацию инфраструктуры метро.

Первоначальная сумма кредита направлена исключительно на приобретение новых вагонов метро для Киева. Остальные 150 млн евро будут предоставлены после завершения технико-экономического обоснования, также профинансированного ЕИБ, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с возможностью модернизации имеющихся.

Общее финансирование позволит Киевскому метрополитену обновить или заменить 120-160 вагонов.

Также напоминают, что с начала полномасштабной войны ЕИБ предоставил Украине более 2 млрд евро на срочный ремонт критической инфраструктуры. Также банк играет ключевую роль в программе финансовой поддержки ЕС для Украины Ukraine Facility.

Напомним, ранее Киевский метрополитен получил 60 вагонов от метрополитена Варшавы, их можно встретить в частности на красной ветке.

В Молдове готовят соглашение с Европейским инвестиционным банком на 200 млн евро с целью восстановления и расширения существующих лесных насаждений.