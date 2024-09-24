Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з Мелоні

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це президент повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.



I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC Реклама: September 24, 2024

Він подякував Мелоні за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру.

Зеленський востаннє зустрічався з Мелоні недавно, на початку вересня, під час візиту до Італії.

Нещодавно уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв партіями керівної коаліції.