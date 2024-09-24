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Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з Мелоні

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Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 18:39 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні. 

Про це президент повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

Він подякував Мелоні за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру.

Зеленський востаннє зустрічався з Мелоні недавно, на початку вересня, під час візиту до Італії. 

Нещодавно уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв партіями керівної коаліції. 

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Зеленський Італія
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