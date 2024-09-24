Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з Мелоні
Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 18:39 —
Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.
Про це президент повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.
It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.
I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDACРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024
Він подякував Мелоні за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру.
Зеленський востаннє зустрічався з Мелоні недавно, на початку вересня, під час візиту до Італії.
Нещодавно уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв партіями керівної коаліції.