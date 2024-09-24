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Зеленский в Нью-Йорке встретился с Мелони в Нью-Йорке

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Новости — Вторник, 24 сентября 2024, 18:39 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи в Нью-Йорке встретился с премьером Италии Джорджией Мелони.

Об этом президент сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что согласовал ближайшие планы с главой итальянского правительства.

Он поблагодарил Мелони за все решительные шаги G7 во время председательства Италии и преданность совместным усилиям по установлению длительного и справедливого мира.

Зеленский последний раз встречался с Мелони недавно, в начале сентября, во время визита в Италию.

Недавно правительство Италии заподозрили в разногласиях по Украине после публикации различных заявлений партиями правящей коалиции.

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Зеленский Италия
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