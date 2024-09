Зеленский в Нью-Йорке встретился с Мелони в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи в Нью-Йорке встретился с премьером Италии Джорджией Мелони.

Об этом президент сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что согласовал ближайшие планы с главой итальянского правительства.

It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.



I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC

Реклама: