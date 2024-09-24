Зеленский в Нью-Йорке встретился с Мелони в Нью-Йорке
Новости — Вторник, 24 сентября 2024, 18:39 —
Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи в Нью-Йорке встретился с премьером Италии Джорджией Мелони.
Об этом президент сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Зеленский отметил, что согласовал ближайшие планы с главой итальянского правительства.
It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.
I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDACРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024
Он поблагодарил Мелони за все решительные шаги G7 во время председательства Италии и преданность совместным усилиям по установлению длительного и справедливого мира.
Зеленский последний раз встречался с Мелони недавно, в начале сентября, во время визита в Италию.
Недавно правительство Италии заподозрили в разногласиях по Украине после публикации различных заявлений партиями правящей коалиции.