Зеленський відвідає Капітолій у четвер

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.

Про це, як інформує агентство Reuters, повідомив у вівторок офіс лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, пише "Європейська правда".

Під час візиту президент України зустрінеться з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

Володимир Зеленський прибув до США, аби представити президенту США Джо Байдену свій "план перемоги".

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Також він хоче ознайомити із ним кандидатів у президенти Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.

Під час візиту до США Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.