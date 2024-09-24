Зеленський відвідає Капітолій у четвер
Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.
Про це, як інформує агентство Reuters, повідомив у вівторок офіс лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, пише "Європейська правда".
Під час візиту президент України зустрінеться з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.
Володимир Зеленський прибув до США, аби представити президенту США Джо Байдену свій "план перемоги".
Також він хоче ознайомити із ним кандидатів у президенти Камалу Гарріс та Дональда Трампа.
Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.
Під час візиту до США Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.