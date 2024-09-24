Зеленский посетит Капитолий в четверг

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий США в четверг.

Об этом, как информирует агентство Reuters, сообщил во вторник офис лидера большинства в Сенате Чака Шумера, пишет "Европейская правда".

Во время визита президент Украины встретится с законодателями от Демократической и Республиканской партий.

Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы".

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Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.

Во время визита в США Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.