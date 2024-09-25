Капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель після завершення Радбезу ООН, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що Євросоюз відданий підтримці України, і продовжить підтримувати Україну.

"Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру це коли Росія виводить війська і війна закінчується", – сказав Боррель.

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Але за його словами, згадані любителі миру не говорили про цей найшвидший спосіб, оскільки для них найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.

"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", – заявив головний дипломат ЄС.

За його словами, мир не означає підпорядкування, тому потрібний тривалий мир, мир також не означає капітуляції та окупації.

Боррель також підкреслив, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень. Однак чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильніша буде її переговорна позиція.

Нагадаємо, в інтерв’ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".

У відповідь Павел заявив, що сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.