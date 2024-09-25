Капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после завершения Совбеза ООН, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Евросоюз предан поддержке Украины, и продолжит поддерживать Украину.

"Я слышал здесь определенных любителей мира, для которых война кажется слишком дорогой. Мы тоже любим мир, ЕС любит мир, а больше всего любят его украинцы, которые платят самую высокую цену. Самый быстрый возможный путь достичь мира это когда Россия выводит войска и война заканчивается", – сказал Боррель.

Реклама:

Но по его словам, упомянутые любители мира не говорили об этом быстрый способ, поскольку для них самым быстрым способом закончить войну является капитуляция Украины.

"И да, без нашей поддержки Украина будет вынуждена капитулировать. Мы не хотим такого конца войны. Мы не хотим капитуляции Украины, потери ее национальной идентичности, свободы, территории и превращения ее во вторую Беларусь", – заявил главный дипломат ЕС.

По его словам, мир не означает подчинение, поэтому нужен длительный мир, мир также не означает капитуляции и оккупации.

Боррель также подчеркнул, что военная поддержка Украины не исключает поисков мирных решений. Однако чем сильнее Украина будет в военном плане, тем сильнее будет ее переговорная позиция.

Напомним, в интервью The New York Times президент Чехии Петр Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".

В ответ Павел заявил, что надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины за несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.