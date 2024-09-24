У МЗС відповіли президенту Чехії щодо окупації території України після кінця війни

Міністерство закордонних справ відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження під окупацією частини української території.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що Україна виходить із "формули миру", в якій зафіксоване "виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", – додали в МЗС.

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Там закликали світ об’єднатись для втілення в життя "формули миру" та тиску на Росію, "щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права".

"Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", – підсумовується в заяві.

У Міністерстві закордонних справ не уточнили, чого саме стосується заява, але напередодні чеський президент Петр Павел укотре повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Зазначимо, що це послідовна позиція президента Чехії. Він уже говорив, що вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну.