Держсекретар США: Для миру в Україні потрібно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що задля досягнення миру в Україні, західним союзникам необхідно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Європейська правда".

Блінкен назвав "негайні та взаємопов’язані" кроки, які варто зробити союзникам України.

"По-перше, ми маємо відповісти на співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає", – наголосив він.

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Держсекретар США нагадав, що Іран і далі постачає Москві безпілотники, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території.

Окрім цього, лише кілька тижнів тому Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності.

Північна Корея також постачає Росії зброю та боєприпаси, зокрема ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів, наголосив Блінкен.

Також він зазначив, що Китай – головний постачальник верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки агресії.

"Ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала РФ та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання", – заявив держсекретар США.

Він зазначив, що це підводить його до "другого кроку", який можуть зробити члени цієї ради.

"Одним із головних обов’язків Ради є пошук мирного вирішення конфліктів. Як сказав президент Зеленський, ніхто більше не хоче миру, ніж Україна", – підсумував Блінкен.

Як відомо, Іран та Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

Зокрема у Євросоюзі раніше пообіцяли відреагувати на передання Іраном балістичних ракет Росії.