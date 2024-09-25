Госсекретарь США: Для мира в Украине нужно остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Европейская правда".

Блинкен назвал "немедленные и взаимосвязанные" шаги, которые следует сделать союзникам Украины.

"Во-первых, мы должны ответить на сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, которое растет", – подчеркнул он.

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Госсекретарь США напомнил, что Иран продолжает поставлять Москве беспилотники, а также построил завод для их производства на российской территории.

Кроме этого, всего несколько недель назад Иран передал России сотни баллистических ракет малой дальности.

Северная Корея также поставляет России оружие и боеприпасы, в частности ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов, отметил Блинкен.

Также он отметил, что Китай – главный поставщик станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки агрессии.

"Эти действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", – заявил госсекретарь США.

Он отметил, что это подводит его ко "второму шагу", который могут сделать члены этого совета.

"Одной из главных обязанностей Совета является поиск мирного решения конфликтов. Как сказал президент Зеленский, никто больше не хочет мира, чем Украина", – подытожил Блинкен.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время на первый взгляд иранская сторона отрицает, что предоставляет Москве военную помощь.

Официально Тегеран лишь признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. И СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

В частности в Евросоюзе ранее пообещали отреагировать на передачу Ираном баллистических ракет России.