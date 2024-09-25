Бербок окреслила ключові моменти для мирних переговорів щодо війни РФ проти України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок окреслила ключові моменти для можливих мирних переговорів щодо припинення російської агресії проти України.

Про це вона сказала на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – заявила Бербок.

З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона. "Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни", – заявила Бербок.

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Водночас вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Владімір Путін не сів за стіл переговорів.

"Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України", – сказала вона.

Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.

"Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", – заявила Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".

Як відомо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.

Нагадаємо, в інтерв’ю The New York Times президент Чехії Петр Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".